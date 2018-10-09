Украинка нырнула на невероятную глубину и побила мировой рекорд
9 октября, 2018, 11:32
Украинка Наталья Жаркова установила два мировых рекорда на чемпионате мира по фридайвингу
Об этом сообщает Спортивный комитет Украины в facebook.
Во время чемпионата мира по фридайвингу в турецком городе Каш Жаркова установила мировой рекорд в категории CNF, нырнув без вспомогательного снаряжения на глубину 70 метров. Это достижение принесло украинке золото ЧМ.
Кроме этого, Жаркова завоевала золото и установила еще один мировой рекорд в дисциплине CWT BF, нырнув на глубину 89 метров.
- Украинцы Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова установили новый мировой рекорд в стрельбе из лука.
- Украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика