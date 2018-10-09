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Украинка нырнула на невероятную глубину и побила мировой рекорд


фото: facebook
Украинка Наталья Жаркова установила два мировых рекорда на чемпионате мира по фридайвингу

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины в facebook.

Во время чемпионата мира по фридайвингу в турецком городе Каш Жаркова установила мировой рекорд в категории CNF, нырнув без вспомогательного снаряжения на глубину 70 метров. Это достижение принесло украинке золото ЧМ.

Кроме этого, Жаркова завоевала золото и установила еще один мировой рекорд в дисциплине CWT BF, нырнув на глубину 89 метров.

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