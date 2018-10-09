Украинцев ожидает осеннее потепление, - прогноз синоптика
9 октября, 2018, 10:22
Начиная со среды и до конца недели в Украине сохранится комфортная и теплая для октября погода
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что сегодня в Украине облачно, но существенных дождей не будет. А уже завтра и в течение всей недели погоду в Украине будет определять антициклон под названием "Виктор".
В результате в стране станет более сухо, воздух прогреется и температура повысится на несколько градусов.
В частности, в Киеве в течение следующих дней потеплеет до 15-17 градусов.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика