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Украинцев ожидает осеннее потепление, - прогноз синоптика

Начиная со среды и до конца недели в Украине сохранится комфортная и теплая для октября погода

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что сегодня в Украине облачно, но существенных дождей не будет. А уже завтра и в течение всей недели погоду в Украине будет определять антициклон под названием "Виктор".

В результате в стране станет более сухо, воздух прогреется и температура повысится на несколько градусов.

В частности, в Киеве в течение следующих дней потеплеет до 15-17 градусов.

 

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