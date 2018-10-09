Украинцев ожидает осеннее потепление, - прогноз синоптика

9 октября, 2018, 10:22

Начиная со среды и до конца недели в Украине сохранится комфортная и теплая для октября погода

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что сегодня в Украине облачно, но существенных дождей не будет. А уже завтра и в течение всей недели погоду в Украине будет определять антициклон под названием "Виктор".

В результате в стране станет более сухо, воздух прогреется и температура повысится на несколько градусов.

В частности, в Киеве в течение следующих дней потеплеет до 15-17 градусов.