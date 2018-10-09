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Украинца с румынским паспортом подозревают в убийстве болгарской журналистки


фото: dir.bg
Болгарские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве тележурналистки Виктории Мариновой

Об этом заявил директор Регионального управления Министерства внутренних дел в Дунае, комиссар Теодор Атанасов, сообщает ведомство.

По его словам, полиция задержала подозреваемого в убийстве журналистки-расследовательницы Виктории Мариновой, которая работала на местном телеканале TVN. Согласно сообщению, им оказался гражданин Румынии украинского происхождения. Его арестовали на 24 часа и доставили на допрос.

"Как и раньше, выясняется его алиби. Проверяется также, не поддается он уголовному преследованию", - сказал Атанасов.

 

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