Украинца с румынским паспортом подозревают в убийстве болгарской журналистки

9 октября, 2018, 17:26

Болгарские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве тележурналистки Виктории Мариновой

Об этом заявил директор Регионального управления Министерства внутренних дел в Дунае, комиссар Теодор Атанасов, сообщает ведомство.

По его словам, полиция задержала подозреваемого в убийстве журналистки-расследовательницы Виктории Мариновой, которая работала на местном телеканале TVN. Согласно сообщению, им оказался гражданин Румынии украинского происхождения. Его арестовали на 24 часа и доставили на допрос.

"Как и раньше, выясняется его алиби. Проверяется также, не поддается он уголовному преследованию", - сказал Атанасов.