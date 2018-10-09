Украина оказалась в топ-50 рейтинга паспортов мира

9 октября, 2018, 15:59

Украинский паспорт занял 41-е место в мировом рейтинге по уровню "мобильности"

Об этом говорится на сайте авторов рейтинга паспортов Henley & Partners.

Украинцы имеют безвизовый доступ в 128 стран мира. В начале 2018 года украинцы могли посещать 114 стран, а украинский паспорт занял в рейтинге 44-е место.

Среди стран СНГ Украина заняла первое место благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны.

Согласно исследованию, наиболее "мобильным" является паспорт Японии. Японцы могут посещать без визы 190 стран мира. Это рекордный показатель за все время существования рейтинга.

Тремя месяцами ранее Япония делила первое место с Сингапуром, но позже японцы получили безвизовый доступ в Мьянму, поэтому паспорт Сингапура переместился на второе место (189 стран с безвизовым въездом).

Германия занимает в рейтинге 3-е место (188 стран с безвизовым въездом). Такой же показатель у Южной Кореи и Франции. Четвертое место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия, Швеция (188 стран с безвизовым въездом).

Напомним, в 2017 году украинский паспорт возглавил 30-е место в рейтинге самых влиятельных паспортов мира после введения безвизового режима с Евросоюзом.

В начале 2018 года Украина заняла 44-е место в рейтинге паспортов учитывая возможность путешествовать в разные страны без визы.

В марте 2018 года компания Nomad Capitalist опубликовала рейтинг, который оценивает "ценность" гражданства среди 199 стран мира. Украинский паспорт занял 91 место.