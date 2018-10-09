У Порошенко заявили, что причиной взрывов складов является недофинансирование ВСУ

9 октября, 2018, 21:15

Причиной взрывов военных складов в Украине является системное недофинансирование Вооруженных сил Украины

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил советник президента, советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

По его словам, армия сейчас ежегодно финансируется только на 60%.

"К 2014 году происходило системное уничтожение армии. Если на поддержание жизнеспособности этих складов выделялись копейки, то сейчас приходится наверстывать все еще и при недостаточном финансировании... На этот год нам выделили 84 млрд грн при бюджетном запросе 120 млрд", - отметил Бирюков.

Кроме того, он отметил, что со склада в Ичне было вывезено более полусотни тонн боеприпасов, это гораздо больше, чем осталось.

"За последние полтора года именно с этого склада было вывезено 56,5 тысячи тонн боеприпасов. Это полторы тысячи железнодорожных вагонов, несколько сотен длинных эшелонов. За перевозку боеприпасов МО платит, бесплатно нам никто. ничего не перевозит", - подчеркнул советник министра обороны.