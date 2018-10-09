У Порошенко заявили, что причиной взрывов складов является недофинансирование ВСУ
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил советник президента, советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.
По его словам, армия сейчас ежегодно финансируется только на 60%.
"К 2014 году происходило системное уничтожение армии. Если на поддержание жизнеспособности этих складов выделялись копейки, то сейчас приходится наверстывать все еще и при недостаточном финансировании... На этот год нам выделили 84 млрд грн при бюджетном запросе 120 млрд", - отметил Бирюков.
Кроме того, он отметил, что со склада в Ичне было вывезено более полусотни тонн боеприпасов, это гораздо больше, чем осталось.
"За последние полтора года именно с этого склада было вывезено 56,5 тысячи тонн боеприпасов. Это полторы тысячи железнодорожных вагонов, несколько сотен длинных эшелонов. За перевозку боеприпасов МО платит, бесплатно нам никто. ничего не перевозит", - подчеркнул советник министра обороны.
- Напомним, сегодня, 9 октября, на 6-м арсенале, который находится в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Позже стало известно, что в результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тысяч человек.
- Также было запрещено движение по ряду дорог.
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