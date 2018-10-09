Трамп принял отставку посла США в ООН Никки Хейли
9 октября, 2018, 18:08
Президент США Дональд Трамп принял отставку посла Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли
Как пишет ВВС, об этом Трамп сообщил во время брифинга в Овальном кабинете. По словам президента, Хейли исполнила "невероятную работу на своей должности".
Хейли является членом Республиканской партии, в 2011-2017 годах занимала пост губернатора штата Южная Каролина. Постпредом США при ООН была назначена в январе 2017 года. Является последовательным критиком России в Совбезе ООН.
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