Суркис заработал дисквалификацию от ФФУ

9 октября, 2018, 20:30

Федерация футбола Украины дисквалифицировала президента "Динамо" Игоря Суркиса на три матча

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Кроме Суркиса, на три игры чемпионата Украины дисквалифицирован администратор киевского клуба Виктор Кашпур. После матча 10-го тура Премьер-лиги с "Арсеналом" оба находились в судейской комнате, оскорбляли арбитров матча и называли их взяточниками. Рефери матча внес этот факт в рапорт, что и стало причиной отстранения.

Также киевский клуб оштрафовали на 250 тыс. грн за неподобающее поведение болельщиков.