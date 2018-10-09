Суркис заработал дисквалификацию от ФФУ
9 октября, 2018, 20:30
Федерация футбола Украины дисквалифицировала президента "Динамо" Игоря Суркиса на три матча
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Кроме Суркиса, на три игры чемпионата Украины дисквалифицирован администратор киевского клуба Виктор Кашпур. После матча 10-го тура Премьер-лиги с "Арсеналом" оба находились в судейской комнате, оскорбляли арбитров матча и называли их взяточниками. Рефери матча внес этот факт в рапорт, что и стало причиной отстранения.
Также киевский клуб оштрафовали на 250 тыс. грн за неподобающее поведение болельщиков.
- Футболисты "Динамо" Георгий Бущан и Артем Шабанов в матче с "Арсеналом" были удалены с поля. Несмотря на это динамовцы одержали в киевском дерби победу со счетом 1:0.
- Фаны "Динамо" во время матча чемпионата Украины против "Олимпика" вывесили оскорбительный баннер в адрес Игоря Суркиса.
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