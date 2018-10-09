Суд РФ арестовал активистов, которые поздравили Путина баннером "Долгих лет тюрьмы"

9 октября, 2018, 10:23

Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга арестовал активистов, которые в день рождения Владимира Путина 7 октября растянули на ул. Восстания баннер с пожеланием: "Долгих лет тюрьмы"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

При этом российское издание "Медиазона" отмечает, что по крайней мере один из арестованных - Андрей Граф - не участвовал в акции, а просто проезжал мимо на самокате. Однако суд отказался изучать видеозапись его задержания и допрашивать свидетелей. Граф получил 15 суток административного ареста.

Другие арестованные - Влад Иванчо и Иван Рубцов - получили по 10 суток.

Еще одна задержанная - Светлана Уткина - остается в 78-м отделе полиции Санкт-Петербурга: ее могут привлечь к административной ответственности без согласия прокурора города, поскольку она является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Кроме того, 7 октября несколько оппозиционных активистов задержали в Москве. Активисты принесли к зданию администрации президента карту России, на которой отметили "достижения" страны за годы правления Владимира Путина: четвёртое место в мире по количеству самоубийств, 20 млн граждан за чертой бедности, 77% выпускников вузов, которые хотят уехать из России.