Суд РФ арестовал активистов, которые поздравили Путина баннером "Долгих лет тюрьмы"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
При этом российское издание "Медиазона" отмечает, что по крайней мере один из арестованных - Андрей Граф - не участвовал в акции, а просто проезжал мимо на самокате. Однако суд отказался изучать видеозапись его задержания и допрашивать свидетелей. Граф получил 15 суток административного ареста.
Другие арестованные - Влад Иванчо и Иван Рубцов - получили по 10 суток.
Еще одна задержанная - Светлана Уткина - остается в 78-м отделе полиции Санкт-Петербурга: ее могут привлечь к административной ответственности без согласия прокурора города, поскольку она является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Кроме того, 7 октября несколько оппозиционных активистов задержали в Москве. Активисты принесли к зданию администрации президента карту России, на которой отметили "достижения" страны за годы правления Владимира Путина: четвёртое место в мире по количеству самоубийств, 20 млн граждан за чертой бедности, 77% выпускников вузов, которые хотят уехать из России.
- Напомним, 7 октября в Санкт-Петербурге группа гражданских активистов перекрыла автомобильное движение по улице Восстания, растянув баннер с надписью: "Долгих лет тюрьмы". Участники акции также зажгли файеры в цветах флага России.
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