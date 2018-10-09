СЦКК увидела российские "Грады", танки и пушки вне районов отвода

9 октября, 2018, 15:45

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о военной технике оккупантов вне установленных мест хранения

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

СЦКК увидела 4 реактивные системы залпового огня "Град", 18 танков, 7 самоходных гаубиц, 21 пушку и 9 минометов российских вооруженных формирований.

"Вооруженные формирования Российской Федерации сосредотачивают десятки единиц танков и артиллерии в местах, которые размещены с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения. Также боевики продолжают систематически нарушать режим прекращения огня и препятствовать деятельности международных наблюдателей. В течение 8 октября вооруженными формированиями Российской Федерации было осуществлено 36 обстрелов. При этом 12 раз боевики применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ также сообщила о значительном количестве вооружения боевиков, размещенного в нарушение договоренностей об отводе сил и средств.

Так, в Новоамвросиевском СММ ОБСЕ зафиксировала четыре единицы РСЗО БМ-21 "Град" запрещенного калибра 122 мм. В других районах Донецкой области в местах постоянного хранения отсутствовали 10 танков Т-72, 8 танков Т-64, 2 единицы 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 15 единиц 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 9 единиц 82-мм минометов 2Б14 "Поднос".

Наблюдатели СММ ОБСЕ также определили 6 прицепных единиц 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б" и 5 единиц 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" как размещенных с нарушением условий отвода.