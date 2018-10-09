Самые стильные люди планеты в 2018. Список Vanity Fair
9 октября, 2018, 17:01
Известный журнал Vanity Fair составил список "лучше всего одетых людей" в 2018 году. В него вошли актеры, писатели, певцы и юристы
Список издание опубликовало на своем сайте.
Решали, кто попадет в список, модный редактор Youtube Дерек Бласберг, фэшн-продюсер Александр де Бетак и писательница Даниэла Стил. Они определили победителей в 11 категориях.
Категория "Павлины": арт-куратор Луиз Нери, актер Тимоти Шаламов, рэпер Jay-Z, баскетболист Леброн Джеймс, актер Дональд Гловер.
Категория "Глобалисты": юрист Амаль Клуни, первая леди Франции Брижит Макрон, герцогиня Сассекская Меган Маркл.
Категория "Оригиналы": актер Кот Станфилд, художник Дэвид Хокни, художница Яей Кусама, певица Лорин Хилл.
Категория "Мастера сведение": актер Джефф Голдблюм, актер Джона Хилл, дизайнер Ральф Лорен.
- Напомним, журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев.
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