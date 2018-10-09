Российские боевики на Донбассе стреляли из ствольной артиллерии и минометов
9 октября, 2018, 19:45
Во вторник, 9 октября, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
При этом враг 7 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Луганское, Новолуганское, Железное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Гнутово, Водяное и Лебединское.
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