Россия перебросила десантников на базы в Ливии, - СМИ

9 октября, 2018, 21:44

Российская Федерация в последние несколько месяцев перебрасывала в Ливию бойцов элитных десантных подразделений

Об этом сообщает The Sun.

Их перебрасывали в восточную Ливию из подмосковных военных частей. Российское присутствие в этой африканской стране связано с нефтегазовыми интересами. Союзником России в стране является глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар.

Кремль поддерживает Хафтара и поставляет его войскам тяжелое вооружение. В восточной Ливии уже находятся офицеры военной разведки и подразделения спецназа РФ, которые прибыли туда для обучения и обеспечения канала связи. Также в прибрежных городах Тобрук и Бенгази расположены две российские военные базы, которые действуют под прикрытием частной военной компании "Вагнера".

Британские спецслужбы также сообщили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что Россия направляет в Ливию войска. По их данным, Москва "хочет превратить Ливию в новую Сирию" и взять под контроль крупнейший маршрут нелегальной миграции в Европу.