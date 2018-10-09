Россия перебросила десантников на базы в Ливии, - СМИ
Об этом сообщает The Sun.
Их перебрасывали в восточную Ливию из подмосковных военных частей. Российское присутствие в этой африканской стране связано с нефтегазовыми интересами. Союзником России в стране является глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар.
Кремль поддерживает Хафтара и поставляет его войскам тяжелое вооружение. В восточной Ливии уже находятся офицеры военной разведки и подразделения спецназа РФ, которые прибыли туда для обучения и обеспечения канала связи. Также в прибрежных городах Тобрук и Бенгази расположены две российские военные базы, которые действуют под прикрытием частной военной компании "Вагнера".
Британские спецслужбы также сообщили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что Россия направляет в Ливию войска. По их данным, Москва "хочет превратить Ливию в новую Сирию" и взять под контроль крупнейший маршрут нелегальной миграции в Европу.
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