РосСМИ пытались провоцировать украинских делегатов в кулуарах ПАСЕ

9 октября, 2018, 18:32

Кремлевские СМИ в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы провоцировали на спор членов украинской делегации, которая пытается не допустить возвращения россиян в ПАСЕ

Видео распространяют в соцсетях украинские депутаты и журналисты.

"В кулуарах гридозные российские пропагандисты охотятся на украинскую делегацию и бросаются на всех украинских депутатов, хватают за руки, мчатся с камерой, суют в лицо микрофон. В ответ - Слава Украине!) немного ужасаются", - описала ситуацию в кулуарах на своей странице в Facebook вице-спикер Рады и член делегации Ирина Геращенко.

"Только что на меня в ПАСЕ в прямом смысле напали российские пропагандисты с «Россия 24». Я отказался с ними разговаривать и ушел от них, так они хватали меня за рукав, а потом пытались ворваться в комнату представительства Украины в Совете Европы. Сейчас буду требовать от соответствующих служб Совета Европы принять немедленные меры", - написал глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал видео, на котором он в резиновых защитных перчатках общается с сотрудницей кремлевского телеканала "Россия 1".

"После того, что Россия делает в Солсбери, во всем мире, если сюда пустить российских представителей, может произойти все, что угодно", - заявил он.

Позже телеканал "Россия 1" пытался получить комментарий у другого члена делегации депутата Олега Ляшко, но он отказался отвечать на вопрос "фейковых СМИ".

Ляшко заявил, что будет общаться с российскими СМИ только после того, как Москва выведет войска с Крыма и Донбасса, на что сотрудница канала заявили, что "никаких доказательств присутствия российских войск там нет".

В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы делегаты от Украины также выполнили Государственный Гимн для журналистки росссийского телеканала Ольги Скабеевой.