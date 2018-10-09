РосСМИ пытались провоцировать украинских делегатов в кулуарах ПАСЕ
Видео распространяют в соцсетях украинские депутаты и журналисты.
"В кулуарах гридозные российские пропагандисты охотятся на украинскую делегацию и бросаются на всех украинских депутатов, хватают за руки, мчатся с камерой, суют в лицо микрофон. В ответ - Слава Украине!) немного ужасаются", - описала ситуацию в кулуарах на своей странице в Facebook вице-спикер Рады и член делегации Ирина Геращенко.
"Только что на меня в ПАСЕ в прямом смысле напали российские пропагандисты с «Россия 24». Я отказался с ними разговаривать и ушел от них, так они хватали меня за рукав, а потом пытались ворваться в комнату представительства Украины в Совете Европы. Сейчас буду требовать от соответствующих служб Совета Европы принять немедленные меры", - написал глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.
Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал видео, на котором он в резиновых защитных перчатках общается с сотрудницей кремлевского телеканала "Россия 1".
"После того, что Россия делает в Солсбери, во всем мире, если сюда пустить российских представителей, может произойти все, что угодно", - заявил он.
Позже телеканал "Россия 1" пытался получить комментарий у другого члена делегации депутата Олега Ляшко, но он отказался отвечать на вопрос "фейковых СМИ".
Ляшко заявил, что будет общаться с российскими СМИ только после того, как Москва выведет войска с Крыма и Донбасса, на что сотрудница канала заявили, что "никаких доказательств присутствия российских войск там нет".
В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы делегаты от Украины также выполнили Государственный Гимн для журналистки росссийского телеканала Ольги Скабеевой.
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