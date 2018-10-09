 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

РФ возбудила два уголовных производства против украинских военных


фото: tvc
Следственный комитет России возбудил два уголовных производства против украинских военных за якобы жестокое обращение с гражданским населением

Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета.

"Выдвигаются еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в армейском конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 30 сентября украинские военные якобы прицельно обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в селе Старомихайловка Марьинского района. Так, несовершеннолетняя местная жительница получила ранения.

В Следкоме заявляют, что 6 октября украинские военные якобы провели снайперский обстрел гражданских объектов в поселке шахты Трудовская Петровского района города Донецка, в результате чего 55-летний мирный житель получил ранения.

Отмечается, что следком работает над установлением всех обстоятельств обстрелов, должностных лиц, которые якобы отдали и выполнили приказы о проведении обстрелов гражданских объектов.

"Следственный комитет принимает меры, направленные на установление всех обстоятельств указанных преступлений, должностных лиц, которые отдали и выполнили незаконные приказы о проведении обстрелов гражданских объектов", - сообщили в ведомстве.

  • Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Вооруженных сил Украины за якобы обстрелы жилых и административных зданий в Донецкой области.
  • Позже Следком возбудил два новых уголовных дела против украинских военных за якобы "ведение огня из тяжелых видов вооружения по целям, которые не являются военными".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2018 вторник

больше новостей

9 октября, 2018 вторник

8 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать