РФ возбудила два уголовных производства против украинских военных
Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета.
"Выдвигаются еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в армейском конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, 30 сентября украинские военные якобы прицельно обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в селе Старомихайловка Марьинского района. Так, несовершеннолетняя местная жительница получила ранения.
В Следкоме заявляют, что 6 октября украинские военные якобы провели снайперский обстрел гражданских объектов в поселке шахты Трудовская Петровского района города Донецка, в результате чего 55-летний мирный житель получил ранения.
Отмечается, что следком работает над установлением всех обстоятельств обстрелов, должностных лиц, которые якобы отдали и выполнили приказы о проведении обстрелов гражданских объектов.
"Следственный комитет принимает меры, направленные на установление всех обстоятельств указанных преступлений, должностных лиц, которые отдали и выполнили незаконные приказы о проведении обстрелов гражданских объектов", - сообщили в ведомстве.
- Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Вооруженных сил Украины за якобы обстрелы жилых и административных зданий в Донецкой области.
- Позже Следком возбудил два новых уголовных дела против украинских военных за якобы "ведение огня из тяжелых видов вооружения по целям, которые не являются военными".
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