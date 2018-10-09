РФ возбудила два уголовных производства против украинских военных

9 октября, 2018, 11:32

Следственный комитет России возбудил два уголовных производства против украинских военных за якобы жестокое обращение с гражданским населением

Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета.

"Выдвигаются еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в армейском конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 30 сентября украинские военные якобы прицельно обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в селе Старомихайловка Марьинского района. Так, несовершеннолетняя местная жительница получила ранения.

В Следкоме заявляют, что 6 октября украинские военные якобы провели снайперский обстрел гражданских объектов в поселке шахты Трудовская Петровского района города Донецка, в результате чего 55-летний мирный житель получил ранения.

Отмечается, что следком работает над установлением всех обстоятельств обстрелов, должностных лиц, которые якобы отдали и выполнили приказы о проведении обстрелов гражданских объектов.

"Следственный комитет принимает меры, направленные на установление всех обстоятельств указанных преступлений, должностных лиц, которые отдали и выполнили незаконные приказы о проведении обстрелов гражданских объектов", - сообщили в ведомстве.