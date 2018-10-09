"Зимний пенис": сексолог рассказала, какие трудности ждут мужчин в конце года

9 октября, 2018, 14:13

Сексолог рассказала о явлении "зимних пенисов": мужчинам в холодное время года следует готовиться к более длительным половым актам и сокращению размера"

Об этом пишет Metro.

"Кровеносные сосуды в пенисе сжимаются из-за низкой температуры", - рассказывает сексолог Анабель Найт. "Когда холодно, мужчины могут ожидать "сжатия" до 50% в длину и от 20% до 30% в обхвате".

"Это делает его немного менее чувствительным к стимуляции. Охлаждение вызывает увеличение активности гладких мышц в пенисе. Они окружают кровеносные сосуды, которые направляют эрекцию, и во время повышенной активности перекрывают их".

Она добавила, что в холодное время тело максимально перенаправляет тепло и энергию на поддержание жизненно важных органов. "Ваше тело должно уменьшить приток крови к вашим конечностям - пальцам рук, ног и пениса", - добавила эксперт.

Такая теория является противоположностью "летнего пениса": врачи подтвердили, что жаркая погода заставляет пенис казаться больше.

К тому же, холод все еще может затруднять достижение оргазма. "Мужчины могут держаться дольше до оргазма, когда им холодно", - говорит Анабель. "Это связано не только с физиологическими причинами. Холод может просто отвлекать. Ваш ум будет инстинктивно думать о том, как согреться, а не сосредоточиться на сексе".

К счастью, ни одна из этих проблем, вызванных зимой, не постоянная, и все они невероятно просты в лечении: людям просто нужно согреться.