"Золотой мяч-2018": определились все претенденты на награду

Об этом сообщает France Football.

На самый престижный индивидуальный трофей мирового футбола претендуют: Алиссон, Гарет Бэйл, Серхио Агуэро, Эдинсон Кавани, Карим Бензема, Куртуа, Криштиану Роналду, Кевин де Брюйне, Фирмино, Годин, Гризманн, Эден Азар, нгола Канте, Харри Кейн, Иско, Уго Льорис, Марио Манджукич, Садио Мане, Марсело, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Лука Модрич, Неймар, Облак, Погба, Иван Ракитич, Мохамед Салах, Серхио Рамос, Луис Суарес, Рафаэль Варан.

Церемония вручения "Золотого мяча-2018" состоится 3 декабря в Париже.

We have our 30 nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football! #ballondor pic.twitter.com/M01sH5gspj

