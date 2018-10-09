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"Золотой мяч-2018": определились все претенденты на награду


фото: twitter
France Football назвал имена 30 номинантов на "Золотой мяч" лучшему футболисту мира 2018 года

Об этом сообщает France Football.

На самый престижный индивидуальный трофей мирового футбола претендуют: Алиссон, Гарет Бэйл, Серхио Агуэро, Эдинсон Кавани, Карим Бензема, Куртуа, Криштиану Роналду, Кевин де Брюйне, Фирмино, Годин, Гризманн, Эден Азар, нгола Канте, Харри Кейн, Иско, Уго Льорис, Марио Манджукич, Садио Мане, Марсело, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Лука Модрич, Неймар, Облак, Погба, Иван Ракитич, Мохамед Салах, Серхио Рамос, Луис Суарес, Рафаэль Варан.

Церемония вручения "Золотого мяча-2018" состоится 3 декабря в Париже.

We have our 30 nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football! #ballondor pic.twitter.com/M01sH5gspj

— #ballondor (@francefootball) 8 октября 2018 г.

  • В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал португалец Криштиану Роналду.
  • Лучшим футболистом 2018 по версии ФИФА стал хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич.
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