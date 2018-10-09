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"Реал" открыл в Тернополе собственную спортивную школу


фото: Instagram
Мадридский "Реал" открыл в Тернополе спортивно-социальную школу для незащищенных детей

Об этом сообщает "Футбол 1".

В церемонии открытия принял участие экс-защитник "Реала" и сборной Испании, а ныне посол мадридского клуба Альваро Арбелоа. Кроме занятий футболом в школе для учеников также будут предложены факультативы, посещение музеев, лекций и экскурсии.

Завершил официальную часть мероприятия товарищеский матч с участием детей, испанских и украинских футболистов, среди которых экс-футболисты сборной Украины Эдуард Цихмейструк, Вячеслав Свидерский и бывший игрок "Реала" Эдвин Конго.

 

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