"Реал" открыл в Тернополе собственную спортивную школу

9 октября, 2018, 22:28

Мадридский "Реал" открыл в Тернополе спортивно-социальную школу для незащищенных детей

Об этом сообщает "Футбол 1".

В церемонии открытия принял участие экс-защитник "Реала" и сборной Испании, а ныне посол мадридского клуба Альваро Арбелоа. Кроме занятий футболом в школе для учеников также будут предложены факультативы, посещение музеев, лекций и экскурсии.

Завершил официальную часть мероприятия товарищеский матч с участием детей, испанских и украинских футболистов, среди которых экс-футболисты сборной Украины Эдуард Цихмейструк, Вячеслав Свидерский и бывший игрок "Реала" Эдвин Конго.