"Реал" открыл в Тернополе собственную спортивную школу
9 октября, 2018, 22:28
Мадридский "Реал" открыл в Тернополе спортивно-социальную школу для незащищенных детей
Об этом сообщает "Футбол 1".
В церемонии открытия принял участие экс-защитник "Реала" и сборной Испании, а ныне посол мадридского клуба Альваро Арбелоа. Кроме занятий футболом в школе для учеников также будут предложены факультативы, посещение музеев, лекций и экскурсии.
Завершил официальную часть мероприятия товарищеский матч с участием детей, испанских и украинских футболистов, среди которых экс-футболисты сборной Украины Эдуард Цихмейструк, Вячеслав Свидерский и бывший игрок "Реала" Эдвин Конго.
- Напомним, "Реал" не забил в трех матчах подряд и побил клубный антирекорд, державшийся с 2007 года.
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