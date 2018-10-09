"Фирменные движения" от Fontaliza: украинская группа выпустила новый альбом

9 октября, 2018, 12:00

Украинская группа Fontaliza презентовала новый альбом "Фирменные движения" с роковыми и регги-песнями

В новую пластинку вошли семь треков. "Фирменные движения", "Медленный рок-н-ролл", и "Животное" стали синглами альбома, на последние два группа успела отснять клипы.

Провокационный ролик на песню "Животное” вызвал споры между сторонниками.

Альбом “Фирменные движения” группы Fontaliza стал четвертой студийной пластинкой. Послушать альбом можно на SoundCloud.