"Берест" на замену "Градам". "Укроборонпром" презентовал новую боевую машину
Об этом сообщила пресс-служба концерна в своем Facebook.
Как отмечается, модернизацию 122-мм реактивной системы залпового огня свой счет осуществило Госпредприятие "Шепетовский ремонтный завод".
Новую машину, в производстве которой используются только украинские комплектующие, назвали "Берест".
"Берест" предназначен для замены БМ-21 "Град", что стоит на вооружении Вооруженных Сил Украины. Одной из особенностей новой машины стала цифровая система управления огня, которая позволяет экипажу, не покидая кабины, проводить подготовку к стрельбе, в частности – топогеодезическую привязку", - говорится в сообщении.
В общем, "Берест" по сравнению с "Градом" имеет большую мощность залпа, точность ведения огня, интеграцию в цифровые системы управления и наведения артиллерии, большую мобильность и требует меньше времени для открытия огня.
Также отмечается, что благодаря тому, что все компоненты для "Береста" есть украинского производства, удалось значительно уменьшить стоимость машины в сравнении с аналогами.
"Новая и более эффективная система, в случае заказа, способна полностью заменить "Грады", значительно расширив боевые возможности украинских артиллеристов", - отметили в "Укроборонпроме".
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