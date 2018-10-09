"Берест" на замену "Градам". "Укроборонпром" презентовал новую боевую машину

9 октября, 2018, 22:00

"Укроборонпром" во время XV Международной оборонной выставки "Оружие и Безопасность", которая открылась во вторник, 9 октября, в Киеве, презентовал новую боевую машину БМ-21 УМ

Об этом сообщила пресс-служба концерна в своем Facebook.

Как отмечается, модернизацию 122-мм реактивной системы залпового огня свой счет осуществило Госпредприятие "Шепетовский ремонтный завод".

Новую машину, в производстве которой используются только украинские комплектующие, назвали "Берест".

"Берест" предназначен для замены БМ-21 "Град", что стоит на вооружении Вооруженных Сил Украины. Одной из особенностей новой машины стала цифровая система управления огня, которая позволяет экипажу, не покидая кабины, проводить подготовку к стрельбе, в частности – топогеодезическую привязку", - говорится в сообщении.

В общем, "Берест" по сравнению с "Градом" имеет большую мощность залпа, точность ведения огня, интеграцию в цифровые системы управления и наведения артиллерии, большую мобильность и требует меньше времени для открытия огня.

Также отмечается, что благодаря тому, что все компоненты для "Береста" есть украинского производства, удалось значительно уменьшить стоимость машины в сравнении с аналогами.

"Новая и более эффективная система, в случае заказа, способна полностью заменить "Грады", значительно расширив боевые возможности украинских артиллеристов", - отметили в "Укроборонпроме".