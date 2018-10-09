Пьяные российские футболисты жестоко избили прохожего, который сделал им замечание

9 октября, 2018, 12:42

Нетрезвые футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев жестоко избили прохожего, который сделал им замечание

Об этом сообщает Mash.

В 7:00 утра футболисты вышли из московского стриптиз-клуба и оказались на стоянке. Пьяные игроки стали толкать машины и опираться на них. Один из прохожих сделал им замечание, после чего его повалили на землю и начали бить ногами по голове.

Сообщается, что у 33-летнего гражданина Беларуси сотрясение мозга и черепно-мозговая травма, он находится в реанимации.

Инцидент произошел за два часа до того, как Кокорин и Мамаев избили высокопоставленного чиновника российского Министерства промышленности и торговля Дениса Пака. Это произошло в кафе, где футболисты в компании друзей шумно себя вели, а чиновник сделал им замечание. Видео драки попало в сеть.