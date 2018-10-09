Посол США в ООН Никки Хейли подала в отставку

9 октября, 2018, 17:33

Посол США в ООН Никки Хейли подала заявление об отставке во вторник непосредственно президенту Дональду Трампу

Об этом сообщает CNN.

Официального подтверждения информации об отставке пока нет.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в Twitter, что "президент Трамп и посол Никки Хейли встретятся в Овальном кабинете в 10:30. Это событие будет открыто для журналистов".

President Trump and Ambassador Nikki Haley will meet in the Oval Office at 10:30am this morning. This event will be open to the pool. — Сара Sanders (@PressSec) 9 октября 2018 г.

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли была назначена послом в ООН после победы Трампа, несмотря на то что она во время предвыборной кампании поддерживала Марко Рубио, а позже Теда Круза.