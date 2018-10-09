Посол США в ООН Никки Хейли подала в отставку
9 октября, 2018, 17:33
Посол США в ООН Никки Хейли подала заявление об отставке во вторник непосредственно президенту Дональду Трампу
Об этом сообщает CNN.
Официального подтверждения информации об отставке пока нет.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в Twitter, что "президент Трамп и посол Никки Хейли встретятся в Овальном кабинете в 10:30. Это событие будет открыто для журналистов".
President Trump and Ambassador Nikki Haley will meet in the Oval Office at 10:30am this morning. This event will be open to the pool.— Сара Sanders (@PressSec) 9 октября 2018 г.
Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли была назначена послом в ООН после победы Трампа, несмотря на то что она во время предвыборной кампании поддерживала Марко Рубио, а позже Теда Круза.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика