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Посол США в ООН Никки Хейли подала в отставку

Посол США в ООН Никки Хейли подала заявление об отставке во вторник непосредственно президенту Дональду Трампу

Об этом сообщает CNN.

Официального подтверждения информации об отставке пока нет.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в Twitter, что "президент Трамп и посол Никки Хейли встретятся в Овальном кабинете в 10:30. Это событие будет открыто для журналистов".

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли была назначена послом в ООН после победы Трампа, несмотря на то что она во время предвыборной кампании поддерживала Марко Рубио, а позже Теда Круза.

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