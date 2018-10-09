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Поезд протаранил машину в румынском городе, четверо погибших

В румынском городе Тимишоара товарный поезд столкнулся с легковым автомобилем

Об этом сообщает "Укринформ".

"По предварительной информации, мужчина, который был за рулем автомобиля, не подстраховался на железнодорожном переезде", - говорится в сообщении Инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что погиб водитель и еще три женщины, которые находились в авто. Представители Румынской железной дороги уверяют, что на момент аварии вся необходимая сигнализация на переезде работала.

На месте аварии работают спасатели и пожарные. Ведутся дополнительные следственные мероприятия.

 

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