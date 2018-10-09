Подрыв арсенала возле Ични произошел в 4 разных местах, подозревают диверсию, - Генштаб

9 октября, 2018, 10:59

Представители СБУ не исключают, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале в районе населенного пункта Ичня произошел в результате диверсии

Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника Генштаба Родион Тимошенко, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что по состоянию на 9:30 пожаром охвачено 5 хранилищ. В результате проведения мероприятий интенсивность взрывов значительно уменьшилась - до одного раза в 5 минут, что позволило провести разведку очагов пожара.

По его словам, в течение последнего времени с территории арсенала раньше вывезли около 50% боеприпасов большого калибра с площадок, которые были на открытой местности. Боеприпасы переместили на другие склады в укрытие защищенного типа.

"Проверяется несколько версий произошедшего СБУ. В частности, версия о возможном совершении диверсии. На данный момент, по данным оперативной группы Генштаба, которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт подрыва в четырех местах арсенала, при этом они были в разных местах арсенала, в результате чего возник пожар", - подчеркнул Тимошенко.

В частности, известно, что сначала произошло одновременно два взрыва, а затем еще два - также одновременно. Он добавил, что сейчас пожаром охвачено не более 10% арсенала.