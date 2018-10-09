Подрыв арсенала возле Ични произошел в 4 разных местах, подозревают диверсию, - Генштаб
Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника Генштаба Родион Тимошенко, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что по состоянию на 9:30 пожаром охвачено 5 хранилищ. В результате проведения мероприятий интенсивность взрывов значительно уменьшилась - до одного раза в 5 минут, что позволило провести разведку очагов пожара.
По его словам, в течение последнего времени с территории арсенала раньше вывезли около 50% боеприпасов большого калибра с площадок, которые были на открытой местности. Боеприпасы переместили на другие склады в укрытие защищенного типа.
"Проверяется несколько версий произошедшего СБУ. В частности, версия о возможном совершении диверсии. На данный момент, по данным оперативной группы Генштаба, которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт подрыва в четырех местах арсенала, при этом они были в разных местах арсенала, в результате чего возник пожар", - подчеркнул Тимошенко.
В частности, известно, что сначала произошло одновременно два взрыва, а затем еще два - также одновременно. Он добавил, что сейчас пожаром охвачено не более 10% арсенала.
- Отметим, сегодня под утро на 6-м арсенале, который находится в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Также было запрещено движение по ряду дорог.
- В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения,что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- Ранее в Генштабе сообщили, что по состоянию на 7 часов утра интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду. С четырех часов утра было решено закрыть воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта также было приостановлено.
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