Подозреваемый в разгоне Майдана беркутовец работает помощником депутата, - юрист
Об этом на своей странице в Facebook написала юрист, адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская.
Она отметила, что сегодня суд начнет зачитывать обвинительный акт по делу двух "беркутовцев" третьей роты Киева. Последних обвиняют в превышении полномочий, противодействия мирному собранию и внесении заведомо ложных сведений в рапорт, что происходило во время разгона Евромайдана 30 ноября 2013.
Речь идет о "беркутовцах" Викторе Эйсмонте - командире второго отделения - и Владимире Мохоне. По словам Закревской, они "заломили" одного из активистов, потащили его в автозак, а затем, по "просьбе" руководства, сфабриковали лживый рапорт для привлечения задержанного к административной ответственности.
"Один из них (Эйсмонт, - ред.) продолжил работать дальше, в том же месте. Полк полиции специального назначения № 1 ГУНП в Киеве. А в свободное от работы время, похоже, подрабатывает помощником у народного депутата Евгения Дейдея", - отметила Закревская.
Она также предоставила ссылки на официальные сайты электронной декларации и страницы Дейдея, где и указана фамилия Эйсмонта.
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