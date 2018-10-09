Почти 300 украинских моряков остаются заключенными за рубежом, - МИД

9 октября, 2018, 20:58

В зарубежных тюрьмах удерживаются более 290 украинских моряков

Об этом во вторник, 9 октября, сообщила консульская служба МИД в своем Facebook.

Как отмечается, данные были обнародованы во время конференции по презентации проекта относительно предупреждения привлечения моряков к преступлениям на море.

Организаторами конференции выступили Департамент консульской службы и Профсоюз работников морского транспорта Украины (ПРМТУ).

По словам председателя профсоюза Михаила Киреева, проблема втягивания моряков в преступления на море имеет глобальный характер и является актуальной для большинства государств мира. В частности, судна с украинцами на борту задерживались в портах Греции, Италии, Франции, Испании, Ливии и Нигерии.

"Необходимость реализации проекта вызвана увеличением количества арестов правоохранительными органами иностранных государств украинских моряков по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов, а также в контрабанде взрывчатых веществ и табачных изделий для третьих стран. По состоянию на 09.10.2018 более 290 украинских моряков содержатся в пенитенциарных учреждениях за рубежом", - сообщил директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев.