Омбудсмен российского округа утверждает, что Сенцов не прекратил голодовку

9 октября, 2018, 12:00

Во вторник, 9 октября, уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком Автономном Округе России Анатолий Сак заявил, что Олег Сенцов не прекращал голодовку

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

При этом Сак сказал, что Сенцов не писал заявление о прекращении голодовки.

"Официально вам заявляю, ни одного официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало. Он так и голодает. В следующий раз я планирую его посетить в ноябре, раньше не поеду", - сказал Сак.

Омбудсмен ЯНАО назвал состояние Сенцова "относительно удовлетворительным".