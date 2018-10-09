Омбудсмен российского округа утверждает, что Сенцов не прекратил голодовку
9 октября, 2018, 12:00
Во вторник, 9 октября, уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком Автономном Округе России Анатолий Сак заявил, что Олег Сенцов не прекращал голодовку
Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
При этом Сак сказал, что Сенцов не писал заявление о прекращении голодовки.
"Официально вам заявляю, ни одного официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало. Он так и голодает. В следующий раз я планирую его посетить в ноябре, раньше не поеду", - сказал Сак.
Омбудсмен ЯНАО назвал состояние Сенцова "относительно удовлетворительным".
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного. Великобритания требует немедленно освободить Сенцова. У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного получило непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова. Верховная Рада приняла решение выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
- 5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку. Позже Сенцов объяснил в письме, что был вынужден прекратить голодовку, поскольку его собирались кормить насильно против его воли.
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