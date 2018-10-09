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Омбудсмен российского округа утверждает, что Сенцов не прекратил голодовку


фото: facebook
Во вторник, 9 октября, уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком Автономном Округе России Анатолий Сак заявил, что Олег Сенцов не прекращал голодовку

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

При этом Сак сказал, что Сенцов не писал заявление о прекращении голодовки.

"Официально вам заявляю, ни одного официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало. Он так и голодает. В следующий раз я планирую его посетить в ноябре, раньше не поеду", - сказал Сак.

Омбудсмен ЯНАО назвал состояние Сенцова "относительно удовлетворительным".

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