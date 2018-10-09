Очереди на границе длиной в трое суток: как украинцы пытаются попасть в Польшу

9 октября, 2018, 12:30

Ожидания в очередях на пунктах пропуска для автотранспорта на украинско-польской границе достигают трех суток

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы государственной фискальной службы Украины Александр Власов на Facebook.

"С утра уже провел откровенный телефонный разговор с руководителем таможенного ведомства - заместителем Государственного секретаря Министерства финансов - заместителем руководителя Национальной администрации доходов Польши Петром Вальчаком...На сегодня, по нашим оценкам, ожидания в очередях достигают трех суток", - написал он.

Он отметил, что между контролирующими органами Украины и Польши действует меморандум о возникновении чрезвычайных ситуаций, в котором прописаны нормы пропуска грузовых транспортных средств по каждому пункту, однако в последний год документ выполняется не в полном объеме.