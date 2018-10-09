Очереди на границе длиной в трое суток: как украинцы пытаются попасть в Польшу
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы государственной фискальной службы Украины Александр Власов на Facebook.
"С утра уже провел откровенный телефонный разговор с руководителем таможенного ведомства - заместителем Государственного секретаря Министерства финансов - заместителем руководителя Национальной администрации доходов Польши Петром Вальчаком...На сегодня, по нашим оценкам, ожидания в очередях достигают трех суток", - написал он.
Он отметил, что между контролирующими органами Украины и Польши действует меморандум о возникновении чрезвычайных ситуаций, в котором прописаны нормы пропуска грузовых транспортных средств по каждому пункту, однако в последний год документ выполняется не в полном объеме.
"Договорились, что руководители таможен с обеих сторон - с нашей стороны речь идет о Львовской и Волынской таможни - должны наладить взаимодействие в рамках соглашения, чтобы минимизировать проблемы бизнеса при прохождении контроля", - отметил Власов.
Власов и Вальчак намерены провести личную встречу в ближайшее время в одном из пунктов пропуска и, в частности, обсудить расширение количества пунктов пропуска на границе с Польшей.
- Как сообщалось, в семи пунктах пропуска на границе Украины возможны временные неудобства и ограничения в движении из-за установки стационарных сканеров и комплексов для взвешивания автотранспортных средств.
- Польша закрывает на границе "зеленые полосы" для украинских авто и каждый автомобиль будет проходить углубленный таможенный контроль на польской границе.
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