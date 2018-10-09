Нобелевского лауреата по физике обвинили в сексизме из-за его клипа, где раздеваются лаборантки
Об этом пишет The Guardian.
Клип называется Have you seen ELI?. Мура утверждает, что ролик снят для того, чтобы популяризировать Extreme Light Infrastructure (ELI) - одну из крупнейших в мире лабораторий для проведения лучевых и лазерных исследований.
В клипе перечисляют все возможности, которые открывает лазерное оборудование: переработка ядерных отходов, изучение Вселенной, лечение рака и тому подобное. В конце ролика лаборантки снимают халаты под музыку.
"Я сожалею о впечатлении, которое складывается после этого видео. В то время, когда оно было сделано, целью было популяризировать исследования, проводимые в ELI", - сказал ученый.
Немецкий физик Кристиан Рьодель сказал, что Жерара хотят лишить Нобелевской премии за этот ролик.
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Напомним, американского фотографа Мэг Биттон обвинили в сексуализации детей-моделей, которые позируют для снимков и мастер-классов.
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