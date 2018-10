Нобелевского лауреата по физике обвинили в сексизме из-за его клипа, где раздеваются лаборантки

9 октября, 2018, 16:00

Нобелевский лауреат по физике Жерар Муру стал центром скандала: ему вспомнили клип 5-летней давности, где танцуют и снимают свои халаты лаборантки

Об этом пишет The Guardian.

Клип называется Have you seen ELI?. Мура утверждает, что ролик снят для того, чтобы популяризировать Extreme Light Infrastructure (ELI) - одну из крупнейших в мире лабораторий для проведения лучевых и лазерных исследований.

В клипе перечисляют все возможности, которые открывает лазерное оборудование: переработка ядерных отходов, изучение Вселенной, лечение рака и тому подобное. В конце ролика лаборантки снимают халаты под музыку.

"Я сожалею о впечатлении, которое складывается после этого видео. В то время, когда оно было сделано, целью было популяризировать исследования, проводимые в ELI", - сказал ученый.

Немецкий физик Кристиан Рьодель сказал, что Жерара хотят лишить Нобелевской премии за этот ролик.