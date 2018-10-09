Названы 17 улиц Киева, где разрешили скорость движения до 80 км/ч

9 октября, 2018, 14:29

В Киеве утвердили перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября

Соответствующее решение принято на пленарном заседании Киевского городского совета.

В ведомстве напомнили, что с 1 января этого года были введены в действие обновленные требования правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/час.

"Однако, учитывая важность обеспечения надлежащих условий для жизнедеятельности Киева, возникает необходимость увеличить разрешенную скорость движения на отдельных участках. Согласно постановлению Кабмина, городская власть должна согласовывать соответствующий перечень автодорог с Национальной полицией. Также должны учитываться соответствующие дорожные условия", - отметили в Киевсовете.

Таким образом депутаты определили 17 столичных улиц, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

"Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, потому что не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", - пояснил заместитель городского головы Владимир Прокопив.

Увеличенная скорость движения касается следующих участков: