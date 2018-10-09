На Запорожье задержали мужчину, завербованного спецслужбами РФ

9 октября, 2018, 17:05

Работники Службы безопасности Украины в Запорожье задержали боевика террористической группировки "ДНР", который собирал информацию для спецслужб РФ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Он собирал информацию о перемещении подразделений Вооруженных Сил, размещении военных объектов, правоохранительных органов и административных зданий", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали боевика по месту его жительства в одном из поселков Запорожья, а также задокументировали факты противоправной деятельности злоумышленника.

Отмечается, что в марте 2015 года местный житель присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Он принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных на территории Донецкой области. Кроме того, боевик находился на "должности командира танкового расчета".

Позднее боевик выехал в Россию, где был завербован представителями российских спецслужб. А в 2018 году злоумышленник по заданию своих "кураторов" прибыл в Запорожскую область, где и собирал информацию о Вооруженных силах Украины.

"Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.