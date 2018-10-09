На форварда сборной Украины охотится турецкий суперклуб
9 октября, 2018, 23:31
Футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин заинтересовал самый титулованный турецкий клуб "Галатасарай"
Об этом сообщает Ајапѕѕрог.
Скауты стамбульского клуба должны были посетить товарищеский матч сборной Украины против Италии, который состоится 10 октября в Генуе. Однако Беседин получил травму и покинул расположение национальной команды.
Контракт 22-летнего нападающего с "Динамо" заканчивается в конце сезона 2018/19.
На счете Беседина 74 матча в составе киевского клуба, в которых он забил 19 голов и сделал 9 результативных передач.
- Ранее другой украинский форвард - Евгений Селезнев, заявил, что "Акхисар" не отпустил его в "Галатасарай".
- Товарищеский матч сборной Украины против Италии из-за травмы пропустит Андрей Ярмоленко.
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