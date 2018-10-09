Мексиканская пара убивала людей и продавала их части тела и одежду, перевозя в коляске
Об этом пишет ВВС.
Соседи рассказали, что каждый раз, когда видели пару, они толкали коляску. После исчезновения местной жительницы Нэнси Гуйтрон и ее двухмесячной дочери Валентины полиция решила остановить их и обыскать.
Следователи нашли части тела в квартире пары, а также в соседних помещениях. Их хранили в холодильнике, а также в ведрах с цементом.
На слушаниях после ареста мужчина признался в том, что убил 20 женщин в пригороде Мехико. В частности, обвиняемый Хуан Карлос признался на слушаниях в убийстве госпожи Гуйтрон и определил двух других своих жертв: 23-летней Арлет Олгун и 29-летней Эвелин Рохас.
Эти три жертвы были матерями-одиночками. Гуйтрон исчезла в сентябре со своим младенцем после того, как отвела в школу своих двух старших дочерей. Соседи забили тревогу, когда никто не пришел забирать девочек из школы.
Следователи говорят, что женщины знали Хуана Карлоса и его партнершу Патрицию, потому что покупали у них одежду и еду. Патриция заманивала их в свою квартиру, мол, там есть больше товаров.
Полиция нашла девочку Валентину, которую, по словам правоохранителей, продала пара злоумышленников. Ее передали прабабушке.
Он также признался, что совершил сексуальное насилие в отношении некоторых жертв перед убийством. Их вещи и некоторые части их тел мужчина продал.
- Напомним, жительница Техаса, которая пострадала от насилия в 15-летнем возрасте, подала иск к Facebook. Она считает, что соцсеть "дает неограниченные возможности привлекать детей к торговле людьми".
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