9 октября, 2018, 14:47

В Мексике арестовали пару, которая убивала людей и продавала части тела. Их подозревают в более чем 10 убийствах

Об этом пишет ВВС.

Соседи рассказали, что каждый раз, когда видели пару, они толкали коляску. После исчезновения местной жительницы Нэнси Гуйтрон и ее двухмесячной дочери Валентины полиция решила остановить их и обыскать.

Следователи нашли части тела в квартире пары, а также в соседних помещениях. Их хранили в холодильнике, а также в ведрах с цементом.

На слушаниях после ареста мужчина признался в том, что убил 20 женщин в пригороде Мехико. В частности, обвиняемый Хуан Карлос признался на слушаниях в убийстве госпожи Гуйтрон и определил двух других своих жертв: 23-летней Арлет Олгун и 29-летней Эвелин Рохас.

Эти три жертвы были матерями-одиночками. Гуйтрон исчезла в сентябре со своим младенцем после того, как отвела в школу своих двух старших дочерей. Соседи забили тревогу, когда никто не пришел забирать девочек из школы.

Следователи говорят, что женщины знали Хуана Карлоса и его партнершу Патрицию, потому что покупали у них одежду и еду. Патриция заманивала их в свою квартиру, мол, там есть больше товаров.

Полиция нашла девочку Валентину, которую, по словам правоохранителей, продала пара злоумышленников. Ее передали прабабушке.

Он также признался, что совершил сексуальное насилие в отношении некоторых жертв перед убийством. Их вещи и некоторые части их тел мужчина продал.