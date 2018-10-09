Макгрегора отстранили от боев

9 октября, 2018, 21:28

Ирландца Конора Макгрегора после поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым отстранили от боев

Об этом сообщает Mirror.

Причиной отстранения экс-чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях стал вердикт медиков. Такое решение врачи приняли, осмотрев ирландца после его поражения от Нурмагомедова. До 28 октября Макгрегору запретили контактные тренировки. До 6 ноября ирландец не сможет проводить бои.

Практика отстранения спортсменов, которые получили повреждения, от боев по медицинским причинам является распространенной в UFC.