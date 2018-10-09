Макгрегора отстранили от боев
9 октября, 2018, 21:28
Ирландца Конора Макгрегора после поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым отстранили от боев
Об этом сообщает Mirror.
Причиной отстранения экс-чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях стал вердикт медиков. Такое решение врачи приняли, осмотрев ирландца после его поражения от Нурмагомедова. До 28 октября Макгрегору запретили контактные тренировки. До 6 ноября ирландец не сможет проводить бои.
Практика отстранения спортсменов, которые получили повреждения, от боев по медицинским причинам является распространенной в UFC.
- Хабиб Нурмагомедов не получит гонорар в $2 млн, которые ему должны были заплатить за бой с Конором Макгрегором.
- Нурмагомедов после боя напал на одного из членов команды Макгрегора, который находился рядом с клеткой. Также члены команды россиянина атаковали самого ирландского бойца.
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Нурмагомедов одержал досрочную победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
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Конор Макгрегор прокомментировал поражение в бою против Хабиба Нурмагомедова.
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