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Макгрегора отстранили от боев


фото: Mirror
Ирландца Конора Макгрегора после поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым отстранили от боев

Об этом сообщает Mirror.

Причиной отстранения экс-чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях стал вердикт медиков. Такое решение врачи приняли, осмотрев ирландца после его поражения от Нурмагомедова. До 28 октября Макгрегору запретили контактные тренировки. До 6 ноября ирландец не сможет проводить бои.

Практика отстранения спортсменов, которые получили повреждения, от боев по медицинским причинам является распространенной в UFC.

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