Кто больше радуется материальным подаркам. Исследования
9 октября, 2018, 10:33
Психологи провели исследование, чтобы понять, какие люди ждут материальные подарки, а какие - эмоции
Исследование опубликовали на Sage Journals.
исследователи из Национального института науки и технологий Ульсан (Корея) и Университета штата Аризона и Университета Южной Калифорнии (США) изучили 20 исследований своих предшественников. Они определили, что все зависит от социального статуса и уровня благосостояния.
По их данным, люди высокого социального статуса, у которых хорошее образование и доход, больше обрадуются походу на концерт или в кино. А вот новым вещам обрадуются те, у кого статус человека ниже.
- Напомним, специалисты исследовали эмоции людей в 145 странах мира: оказалось, что 2017 год стал наиболее несчастным за последние 10 лет.
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