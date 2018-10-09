Кто больше радуется материальным подаркам. Исследования

9 октября, 2018, 10:33

Психологи провели исследование, чтобы понять, какие люди ждут материальные подарки, а какие - эмоции

Исследование опубликовали на Sage Journals.

исследователи из Национального института науки и технологий Ульсан (Корея) и Университета штата Аризона и Университета Южной Калифорнии (США) изучили 20 исследований своих предшественников. Они определили, что все зависит от социального статуса и уровня благосостояния.

По их данным, люди высокого социального статуса, у которых хорошее образование и доход, больше обрадуются походу на концерт или в кино. А вот новым вещам обрадуются те, у кого статус человека ниже.