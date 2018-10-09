Кличко пообещал киевлянам горячую воду уже на следующей неделе

9 октября, 2018, 16:59

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что горячая вода в домах киевлян появится на следующей неделе, которая начинается 15 октября

Об этом Кличко заявил во время заседания Киевсовета, передает "Укринформ".

"Ситуация с горячим водоснабжением достаточно сложная. Нам пришлось пройти много препятствий и на следующей неделе уже горячая вода будет в домах киевлян", - сказал Кличко.

Вместе с тем заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что "Киевтеплоэнерго" сможет начать восстанавливать горячее водоснабжение после получения определения Хозяйственного суда Киева, который должен появиться 10 октября.

"После получения постановления суда "Киевтеплоэнерго" сможет подписать соглашение на поставку природного газа по льготным ценам и начать процесс восстановления горячего водоснабжения для той части, которая ее не имеет”, - сказал Пантелеев.