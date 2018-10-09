Кличко пообещал киевлянам горячую воду уже на следующей неделе
Об этом Кличко заявил во время заседания Киевсовета, передает "Укринформ".
"Ситуация с горячим водоснабжением достаточно сложная. Нам пришлось пройти много препятствий и на следующей неделе уже горячая вода будет в домах киевлян", - сказал Кличко.
Вместе с тем заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что "Киевтеплоэнерго" сможет начать восстанавливать горячее водоснабжение после получения определения Хозяйственного суда Киева, который должен появиться 10 октября.
"После получения постановления суда "Киевтеплоэнерго" сможет подписать соглашение на поставку природного газа по льготным ценам и начать процесс восстановления горячего водоснабжения для той части, которая ее не имеет”, - сказал Пантелеев.
- Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что Киев сменит поставщика отопления, но продолжит сотрудничать с "Киевэнерго". За 2017 год долг киевлян перед "Киевэнерго" вырос на 784 тыс. грн и достиг почти 5 млрд грн.
- В апреле 2018 года стало известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" возьмет на работу всех работников "Киевэнерго", а также унаследует дебиторскую и кредиторскую задолженность компании.
- 23 мая киевская власть отказалась брать на КП "Киевтеплоэнерго" долги ПАО "Киевэнерго".
- КГГА угрожала "Нафтогазу" радикальными мерами из-за несогласованности по поводу горячей воды.
- 9 октября НАК "Нафтогаз" и "Киевтеплоэнерго" подписали мировое соглашение, по которому "Киевтеплоэнерго" огласил себя правопреемником долговых обязательств "Киевэнерго". В "Нафтогазе" также прогнозировали возобновление горячего водоснабжения киевлянам в течение следующей недели после подписания соглашения.
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