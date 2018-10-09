ГРУшник Петров принимал участие в захватах местных советов на Донбассе, - Bellingcat

9 октября, 2018, 19:13

Оперативные сотрудники ГРУ были "непосредственно вовлечены" в захват местных советов и создание отрядов так называемой самообороны весной 2014 года на востоке Украины

Об этом сообщает The Independent.

По данным Bellingcat, эти оперативные сотрудники ГРУ были "непосредственно вовлечены в захват местных советов и создание отрядов так называемой самообороны весной 2014 года.

Возможно, что Мишкин был привлечен к организации побега Януковича в Россию, но у расследователей нет доказательств по поводу этого. Также Чепигу и Мишкина можно назвать теми, кто начинает военные конфликты, как это было например в Южной Осетии.

Как отметили расследователи, ГРУ в последние 20-30 лет выполняло роль универсального магазина в глобальных намерениях российской власти. Речь идет о намерениях военного и шпионского подстрекания.

В своей последней публикации Bellingcat рассказывает о деталях биографии Мишкина.

Он родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга в Архангельской области. Мишкин ходил там в детский сад и школу, а через несколько лет его семья переехала в соседний поселок Ломоватка, где его отец работал директором комбината.

В 1995 году Мишкин переехал в Петербург и через два года поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге, где проходил обучение на факультете, который готовит врачей для военно-морского флота.

В начале сентября 2014 года Мишкин был официально зарегистрирован по адресу Хорошевское шоссе, 76, где находится штаб-квартира ГРУ (там же был зарегистрирован и Чепига). Осенью того же года они получили от государства стометровые квартиры в Москве: их рыночная стоимость составляла 24 миллиона рублей (у Мишкина) и 30 миллионов (у Чепиги). The Insider отмечает, что награждение квартирами того, кто получил звание Героя России, стандартная практика.

Расследователи в поисках Мишкина использовали базы данных автострахования и онлайн-сервисы проверки информации о машинах - с помощью их они выяснили, что Чепига в мае 2018 года продал свой "Мерседес" человеку по имени Александр Мишкин. Фотография его прав нашлась в базах страховых компаний, были слиты в интернет.