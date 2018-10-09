ГФС заявила о сбоях из-за кибератаки

9 октября, 2018, 18:01

В Государственной фискальной службе сообщили о нестабильной работе из-за кибератаки

Об этом написали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ГФС зафиксировали большое количество запросов. Это повлекло увеличение нагрузки на центральный процессор сетевого экрана (до 100%) и привело к его нестабильной работе.

"Указанное кибер-вмешательство привело к недоступности ресурсов ИТС "Электронный кабинет" и ИТС "Официальный веб-портал ГФС Украины" некоторым пользователям в сети Интернет", - говорится в сообщении.

Провайдером была идентифицирована кибератака на отказ в обслуживании (Denial of service attack, DoS attack) и применен механизм защиты от атаки.

ГФС проинформировала Администрацию Госспецсвязи о случаях DoS-атак.