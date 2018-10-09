ГФС заявила о сбоях из-за кибератаки
9 октября, 2018, 18:01
В Государственной фискальной службе сообщили о нестабильной работе из-за кибератаки
Об этом написали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в ГФС зафиксировали большое количество запросов. Это повлекло увеличение нагрузки на центральный процессор сетевого экрана (до 100%) и привело к его нестабильной работе.
"Указанное кибер-вмешательство привело к недоступности ресурсов ИТС "Электронный кабинет" и ИТС "Официальный веб-портал ГФС Украины" некоторым пользователям в сети Интернет", - говорится в сообщении.
Провайдером была идентифицирована кибератака на отказ в обслуживании (Denial of service attack, DoS attack) и применен механизм защиты от атаки.
ГФС проинформировала Администрацию Госспецсвязи о случаях DoS-атак.
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