 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Германия депортировала 11 украинцев, которые просили политическое убежище

Власти немецкой федеральной земли Бавария выслала в Украину 11 украинских граждан, которые пытались получить в Германии политическое убежище
Об этом сообщает “Немецкая волна”.
 
Немецкая власть отказала украинцам в предоставлении убежища, и они фактически оказались нелегальными мигрантами и должны были покинуть страну.
 
8 октября их из Мюнхена доставили в Киев самолетом за счет баварского правительства. Операцию предварительно согласовали с федеральной властью.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2018 вторник

больше новостей

9 октября, 2018 вторник

8 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать