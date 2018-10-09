Германия депортировала 11 украинцев, которые просили политическое убежище

9 октября, 2018, 19:27

Власти немецкой федеральной земли Бавария выслала в Украину 11 украинских граждан, которые пытались получить в Германии политическое убежище

Немецкая власть отказала украинцам в предоставлении убежища, и они фактически оказались нелегальными мигрантами и должны были покинуть страну.

8 октября их из Мюнхена доставили в Киев самолетом за счет баварского правительства. Операцию предварительно согласовали с федеральной властью.