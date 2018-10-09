Германия депортировала 11 украинцев, которые просили политическое убежище
9 октября, 2018, 19:27
Власти немецкой федеральной земли Бавария выслала в Украину 11 украинских граждан, которые пытались получить в Германии политическое убежище
Об этом сообщает “Немецкая волна”.
Немецкая власть отказала украинцам в предоставлении убежища, и они фактически оказались нелегальными мигрантами и должны были покинуть страну.
8 октября их из Мюнхена доставили в Киев самолетом за счет баварского правительства. Операцию предварительно согласовали с федеральной властью.
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