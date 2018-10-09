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Facebook создал собственный гаджет для видеосвязи


фото: Facebook
Социальная сеть Facebook представила собственный гаджет, разработанный специально для звонков

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первый гаджет, который представила компания - это планшет для видеозвонков. Он представлен в двух версиях. Первую назвали Portal. Этот гаджет имеет 10-дюймовый экран, второй – Portal+ получил 15-дюймовый.

Их стоимость – 199 и 349 долларов США соответственно.

"Благодаря технологии искусственного интеллекта, Portal делает видеозвонки проще и больше похожими на живое общение, пока широкоэкранный дисплей позволяет вам наслаждаться каждым мгновением вместе", - обещают разработчики.

Они объясняют, что камера нового устройства автоматически следит за передвижением собеседников в помещении, поэтому им не надо следить за тем, чтобы не выходить из кадра.

Гаджет позволяет общаться через Facebook или мобильный мессенджер соцсети с абонентами, которые не имеют такого устройства. Кроме того, в гаджет встроен голосовой помощник Amazon Alexa.

Facebook также уверяет пользователей, что он не будет слушать, или наблюдать за ними, а также сохранять записи разговоров.

 

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