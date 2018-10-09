Facebook создал собственный гаджет для видеосвязи
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Первый гаджет, который представила компания - это планшет для видеозвонков. Он представлен в двух версиях. Первую назвали Portal. Этот гаджет имеет 10-дюймовый экран, второй – Portal+ получил 15-дюймовый.
Их стоимость – 199 и 349 долларов США соответственно.
"Благодаря технологии искусственного интеллекта, Portal делает видеозвонки проще и больше похожими на живое общение, пока широкоэкранный дисплей позволяет вам наслаждаться каждым мгновением вместе", - обещают разработчики.
Они объясняют, что камера нового устройства автоматически следит за передвижением собеседников в помещении, поэтому им не надо следить за тем, чтобы не выходить из кадра.
Гаджет позволяет общаться через Facebook или мобильный мессенджер соцсети с абонентами, которые не имеют такого устройства. Кроме того, в гаджет встроен голосовой помощник Amazon Alexa.
Facebook также уверяет пользователей, что он не будет слушать, или наблюдать за ними, а также сохранять записи разговоров.
- Напомним, Facebook запустила в Колумбии публичное тестирование своего сервиса знакомств Facebook Dating.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика