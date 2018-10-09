Дженни Савиль - самая дорогая современная художница. Она рисует трансгендеров и обнаженных людей

9 октября, 2018, 12:58

Картину британской художницы Дженни Савиль продали за $12,4 млн. Она установила рекорд и стала самой дорогой среди живущих ныне художников

Об этом пишет Forbes.

$ 12,4 млн заплатили за картинк Propped - это автопортрет Савиль, который она написала в 1992 году. Он выполнен маслом на холсте размером 213 183 сантиметра. В работе Дженни использовала цитаты из эссе французской феминистки Люс Иригарей, написав их поверх автопортрета.

Впервые картина представили на выставке объединения "Молодых британских художников" в 1997 году. Савиль известна своими монументальными картинами с обнаженными женщинами и трансгендерами.

"Я хочу быть художницей современной жизни и современных тел", - сказала Савиль в интервью The Guardian.

До этого самой дорогой художницей называли Кэди Ноланд, чья работа Bluewald была продана за $ 9,8 миллиона в 2015 году.