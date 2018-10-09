Дженни Савиль - самая дорогая современная художница. Она рисует трансгендеров и обнаженных людей
Об этом пишет Forbes.
$ 12,4 млн заплатили за картинк Propped - это автопортрет Савиль, который она написала в 1992 году. Он выполнен маслом на холсте размером 213 183 сантиметра. В работе Дженни использовала цитаты из эссе французской феминистки Люс Иригарей, написав их поверх автопортрета.
Впервые картина представили на выставке объединения "Молодых британских художников" в 1997 году. Савиль известна своими монументальными картинами с обнаженными женщинами и трансгендерами.
"Я хочу быть художницей современной жизни и современных тел", - сказала Савиль в интервью The Guardian.
До этого самой дорогой художницей называли Кэди Ноланд, чья работа Bluewald была продана за $ 9,8 миллиона в 2015 году.
- Напомним, картину британского художника Дэвида Хокни с обнаженным мужчиной в бассейне оценили в $80 млн. Он рисовал ее в депрессии.
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