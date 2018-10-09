Действующий нардеп планировал создать и возглавить "народную республику" в Одесской области, - СБУ

9 октября, 2018, 16:30

Действующий депутат Верховной Рады планировал в 2015 году взорвать в Одесской области мосты через Днестровский лиман и Днестр, а потом объявить о создании "Бессарабской народной республики"

Об этом заявил во время выступления на форуме Russian week in London глава СБУ Василий Грицак, передает "Прямой".

"Мы вынуждены были в апреле 2015 года принять нашу бронегрупу, спецназовцев и следователей и ночью сделать 700-км марш из Краматорска в Одессу, чтобы затем осуществить одновременно огромное количество обысков, задержаний, изъятия взрывчатки и тому подобное. Планировалось взорвать мост через Днестровский лиман, также через Днестр и объявить о создании "Бессарабской народной рады", - сказал Грицак.

По словам главы СБУ, после подрыва двух мостов регион Южная Бессарабия оказался бы отрезанным от остальной Украины и на эту территорию из Приднестровья зашли бы "зеленые человечки". Грицак подчеркнул, что действующий украинский нардеп должен был возглавить "Бессарабскую народную раду". При этом глава СБУ не назвал фамилии нардепа, однако депутат от БПП Мустафа Найем сообщил в Twitter, что это член депутатской группы "Партия "Возрождение" Виталий Барвиненко.

"Если фамилия этого депутата не готов назвать глава СБУ, это могу сделать я. Это член парламентской группы "Видродження" и правоохранительного комитета Виталий Барвиненко. Надеюсь, вслед за обвинением последует представление о снятии неприкосновенности", - написал Найем.