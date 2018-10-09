Денисова требует от Москальковой данных о состоянии здоровья Балуха

9 октября, 2018, 23:46

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от своей российской коллеги Татьяны Москальковой предоставить информацию о состоянии здоровья украинского активиста Владимира Балуха

Об этом Денисова написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Владимира перевезут в РФ для отбывания наказания. Настораживает то, что политзаключенный отказался и в дальнейшем принимать тюремную пищу, а также носить одежду осужденных. Поэтому я требую от Москальковой безотлагательно проинформировать меня о действительном состоянии здоровья Балуха. Сейчас для него полный отказ от пищи, как и прием его без должного медицинского сопровождения, могут стать фатальным", – написала Денисова.