Денисова требует от Москальковой данных о состоянии здоровья Балуха
9 октября, 2018, 23:46
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от своей российской коллеги Татьяны Москальковой предоставить информацию о состоянии здоровья украинского активиста Владимира Балуха
Об этом Денисова написала на своей странице в социальной сети Facebook.
"Владимира перевезут в РФ для отбывания наказания. Настораживает то, что политзаключенный отказался и в дальнейшем принимать тюремную пищу, а также носить одежду осужденных. Поэтому я требую от Москальковой безотлагательно проинформировать меня о действительном состоянии здоровья Балуха. Сейчас для него полный отказ от пищи, как и прием его без должного медицинского сопровождения, могут стать фатальным", – написала Денисова.
- 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- Несмотря на голодание Балуха администрация СИЗО не считала его таким, кто голодает, как он согласился есть сухари и пить кисель.
- Оккупационный суд вынес еще один приговор Балуху - на 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой.
- Адвокат Балуха Дмитрий Динзе сообщил, что политзаключенному осталось отсидеть чуть больше года.
- 9 октября стало известно, что незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух решил прекратить голодовку.
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