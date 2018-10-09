Британия включила в приоритеты торговое соглашение с Украиной
Об этом сообщает "Правительственный портал".
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с министром Великобритании по делам Европы и Америки Аланом Данканом в Лондоне приветствовала решение британского правительства.
"Мы рассчитываем максимально быстро и успешно завершить эти переговоры", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Вице-премьер также поднял вопрос упрощения получения британских виз украинцами, отметив, что доля отказов в визах на уровне 14% и задержки в выдаче виз не соответствуют уровню сотрудничества стран.
В свою очередь Алан Данкан пообещал поспособствовать совершенствованию визовых процедур для украинцев и отметил, что Лондон осознает важность стратегического подхода в отношениях с Украиной.
Также британский министр напомнил о российской угрозе, что приобрела глобальный характер, и отметил сохранение единства государств Запада по противодействию гибридным атакам.
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