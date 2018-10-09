Блогер Богуцкая написала пост о том, как сбила насмерть человека

9 октября, 2018, 16:48

Общественный деятель и блогер Лиза Богуцкая насмерть сбила человека. По ее словам, мужчина был пьян и переходил дорогу на красный сигнал светофора

Об этом Богуцкая сообщила во вторник, 9 октября, в своем Facebook.

"Проезжая по своей полосе на зеленый сигнал светофора, я сбила мужчину, который решил перейти дорогу на красный сигнал светофора. Перед моей машиной он начал бежать. Я увидела его поздно", – написала Богуцкая.

Она также отметила, что пострадавший умер в больнице.

"Следом за мной ехал врач-реаниматолог. Он немедленно начал проводить реанимационные мероприятия, пока я вызвала "скорую". Через минуту подбежал еще один врач. Сердце потерпевшего они завели. А ночью он умер в больнице. Пока проходит как неопознанный", – сообщила блогер.

Среди прочего она также отметила, что не собирается избегать наказания и в дальнейшем будет сотрудничать со следствием.

Между тем, в комментариях под постом Богуцкой выдвигаются конспирологические версии о неслучайности инцидента. А некоторые откровенно троллят блогерку.

"А сбитый на дороге и тот, что был мертвым в больнице, точно одно и то же лицо? не забывайте, те...на палках очень изобретательны, потому что слишком уж блестящий крючок", - отметил корреспондент Юрий Буримский.

В свою очередь, известный военный журналист и блогер Серж Марко в своей заметке напомнил, как оппозиционерка Богуцкая обвинила Петра Порошенко, когда его кортеж сбил человека.

"Когда мы обсуждаем кого-то, то мы судьи, когда себя - адвокаты", - написал журналист.