Блогер Богуцкая написала пост о том, как сбила насмерть человека
Об этом Богуцкая сообщила во вторник, 9 октября, в своем Facebook.
"Проезжая по своей полосе на зеленый сигнал светофора, я сбила мужчину, который решил перейти дорогу на красный сигнал светофора. Перед моей машиной он начал бежать. Я увидела его поздно", – написала Богуцкая.
Она также отметила, что пострадавший умер в больнице.
"Следом за мной ехал врач-реаниматолог. Он немедленно начал проводить реанимационные мероприятия, пока я вызвала "скорую". Через минуту подбежал еще один врач. Сердце потерпевшего они завели. А ночью он умер в больнице. Пока проходит как неопознанный", – сообщила блогер.
Между тем, в комментариях под постом Богуцкой выдвигаются конспирологические версии о неслучайности инцидента. А некоторые откровенно троллят блогерку.
"А сбитый на дороге и тот, что был мертвым в больнице, точно одно и то же лицо? не забывайте, те...на палках очень изобретательны, потому что слишком уж блестящий крючок", - отметил корреспондент Юрий Буримский.
"Когда мы обсуждаем кого-то, то мы судьи, когда себя - адвокаты", - написал журналист.
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