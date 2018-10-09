Аналитики назвали ТОП-10 товаров, которые экспортирует Украина
За девять месяцев с начала года наша страна экспортировала товаров пищевой и аграрной промышленности на сумму $11,4 млрд.
Первое место занимают зерновые культуры. В этом году их было экспортировано на 4,8 млрд долларов.
На последнем месте оказалась соевое масло: общая стоимость экспорта составила 117 млн $.
ТОП-10 товаров, которые Украина экспортировала на внешний рынок:
- подсолнечное масло (2,9 млрд $);
- кукуруза (2,3 млрд $);
- пшеница (2 млрд $);
- рапса или рапс (700 млн $);
- соевые бобы (600 млн $);
- ячмень (460 млн $);
- мясо птицы (380 млн $);
- сахар (150 млн $);
- шоколад (119 млн $);
- соевое масло (117 млн $).
Если сравнивать с предыдущим годом, значительно увеличилась продажа мяса птицы и шоколада.
В Раде по вопросам экспорта продовольствия показали, что основная экспортная продукция продолжает быть сырьевой и она отвечает мировым экологическим трендам.
Также в Раде заявили о готовности и способности укранских производителей создавать конкурентоспособные товары мирового рынка. В частности, об этом свидетельствует рост объема шоколада, который продается за границу.
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