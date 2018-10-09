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Аналитики назвали ТОП-10 товаров, которые экспортирует Украина


фото: latifundist
Аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия назвал топ-10 товаров, которые экспортирует Украина

За девять месяцев с начала года наша страна экспортировала товаров пищевой и аграрной промышленности на сумму $11,4 млрд.

Первое место занимают зерновые культуры. В этом году их было экспортировано на 4,8 млрд долларов.

На последнем месте оказалась соевое масло: общая стоимость экспорта составила 117 млн $.

ТОП-10 товаров, которые Украина экспортировала на внешний рынок:

  1. подсолнечное масло (2,9 млрд $);
  2. кукуруза (2,3 млрд $);
  3. пшеница (2 млрд $);
  4. рапса или рапс (700 млн $);
  5. соевые бобы (600 млн $);
  6. ячмень (460 млн $);
  7. мясо птицы (380 млн $);
  8. сахар (150 млн $);
  9. шоколад (119 млн $);
  10. соевое масло (117 млн $).

Если сравнивать с предыдущим годом, значительно увеличилась продажа мяса птицы и шоколада.

В Раде по вопросам экспорта продовольствия показали, что основная экспортная продукция продолжает быть сырьевой и она отвечает мировым экологическим трендам.

Также в Раде заявили о готовности и способности укранских производителей создавать конкурентоспособные товары мирового рынка. В частности, об этом свидетельствует рост объема шоколада, который продается за границу.

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