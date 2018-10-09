Ахметовская "Киевэнерго", кроме погашения долгов, потребовала компенсации в 900 млн, - СМИ

9 октября, 2018, 18:07

Компания Рината Ахметова "Киевэнерго" после расторжения договора с КГГА, кроме требований выплатить городом штрафные санкции в 1,2 млрд грн, потребовала компенсации на модернизацию теплосетей

Об этом во вторник, 9 октября, сообщил Bihus.Info.

По данным расследователей программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", "Киевэнерго" оценило эту компенсацию в 800-900 млн грн.

При этом, как пишет издание, за 2 года, которые КГГА готовила расторжения договора с “Киевэнерго”, в нем четко не прописали ни вопросы правопреемства долга, ни сумму возмещения за "улучшение" сетей.

Кроме того, “Киевэнерго” Ахметова не выполнило всех инвестиционных обязательств, которые должно взять на себя за время пользования теплосетями города.

"В каждом тарифе есть так называемая инвестиционная составляющая. Эту программу утверждал национальный регулятор - НКРЭКП. Эту программу “Киевэнерго” выполнял несколько последних лет едва ли на 40%. Киевский городской совет несколько лет должным образом не осуществлял контроль, чтобы “Киевэнерго” выполняло свои инвестиционные обязательства, которые утвердил регулятор”, - процитировало издание координатора жилищных программ гражданской сети "Опора" Татьяну Бойко.

Как пишет издание, договор с Ахметовым завершился еще в декабре 2017-го. Но киевские чиновники решили оставить Ахметову теплоэнергоцентрали еще на один отопительный сезон до апреля.

"Именно в это время долги стремительно пошли вверх. И если к концу 2016-го долг Ахметова - не превышал миллиарда гривень, то после продления на последний отопительный сезон достиг 5 миллиардов", - отметили журналисты-расследователи.