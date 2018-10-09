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Ахметовская "Киевэнерго", кроме погашения долгов, потребовала компенсации в 900 млн, - СМИ


фото: business.ua
Компания Рината Ахметова "Киевэнерго" после расторжения договора с КГГА, кроме требований выплатить городом штрафные санкции в 1,2 млрд грн, потребовала компенсации на модернизацию теплосетей

Об этом во вторник, 9 октября, сообщил Bihus.Info.

По данным расследователей программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", "Киевэнерго" оценило эту компенсацию в 800-900 млн грн.

При этом, как пишет издание, за 2 года, которые КГГА готовила расторжения договора с “Киевэнерго”, в нем четко не прописали ни вопросы правопреемства долга, ни сумму возмещения за "улучшение" сетей.

Кроме того, “Киевэнерго” Ахметова не выполнило всех инвестиционных обязательств, которые должно взять на себя за время пользования теплосетями города.

"В каждом тарифе есть так называемая инвестиционная составляющая. Эту программу утверждал национальный регулятор - НКРЭКП. Эту программу “Киевэнерго” выполнял несколько последних лет едва ли на 40%. Киевский городской совет несколько лет должным образом не осуществлял контроль, чтобы “Киевэнерго” выполняло свои инвестиционные обязательства, которые утвердил регулятор”, - процитировало издание координатора жилищных программ гражданской сети "Опора" Татьяну Бойко.

Как пишет издание, договор с Ахметовым завершился еще в декабре 2017-го. Но киевские чиновники решили оставить Ахметову теплоэнергоцентрали еще на один отопительный сезон до апреля.

"Именно в это время долги стремительно пошли вверх. И если к концу 2016-го долг Ахметова - не превышал миллиарда гривень, то после продления на последний отопительный сезон достиг 5 миллиардов", - отметили журналисты-расследователи.

  • Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что Киев сменит поставщика отопления, но продолжит сотрудничать с "Киевэнерго". За 2017 год долг киевлян перед "Киевэнерго" вырос на 784 тыс. грн и достиг почти 5 млрд грн.
  • В апреле 2018 года стало известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" возьмет на работу всех работников "Киевэнерго", а также унаследует дебиторскую и кредиторскую задолженность компании.
  • 23 мая киевская власть отказалась брать на КП "Киевтеплоэнерго" долги ПАО "Киевэнерго".
  • КГГА угрожала "Нафтогазу" радикальными мерами из-за несогласованности по поводу горячей воды.
  • Ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что у киевлян нет горячей воды в своих домах из-за несогласованности юридических вопросов между бывшим поставщиком горячей воды и новым.
  • Сегодня, 9 октября, НАК "Нафтогаз" и "Киевтеплоэнерго" подписали мировое соглашение, по которому "Киевтеплоэнерго" назвало себя правопреемником долговых обязательств "Киевэнерго". В "Нафтогазе" также прогнозировали возобновление горячего водоснабжения киевлянам в течение следующей недели после подписания соглашения.

 

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