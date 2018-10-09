 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

10 городов с лучшим стрит-артом. Рейтинг TripAdvisor

Сайт путешествий Trip Advisor выбрал 10 городов, в которых можно найти интересные уличные рисунки

Рейтинг опубликовали на сайте.

Хоть когда-то уличное искусство считалось вандализмом, сейчас оно приобретает огромные масштабы по всему миру. Уличные художники путешествуют и оставляют свои картины на стенах городов.

Самые интересные из них включили в подборку.

Сан-Паулу, Бразилия

null

Берлин, Германия

null

Вальпараисо, Чили

null

Монреаль, Канада

null

Лос-Анджелес, США

null

Богота, Колумбия

null

Париж, Франция

null

Вифлеем, Палестина

null

Бангкок, Таиланд

null

Москва, Россия

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2018 вторник

больше новостей

9 октября, 2018 вторник

8 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать