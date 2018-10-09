10 городов с лучшим стрит-артом. Рейтинг TripAdvisor

9 октября, 2018, 17:41

Сайт путешествий Trip Advisor выбрал 10 городов, в которых можно найти интересные уличные рисунки

Рейтинг опубликовали на сайте.

Хоть когда-то уличное искусство считалось вандализмом, сейчас оно приобретает огромные масштабы по всему миру. Уличные художники путешествуют и оставляют свои картины на стенах городов.

Самые интересные из них включили в подборку.

Сан-Паулу, Бразилия

Берлин, Германия

Вальпараисо, Чили

Монреаль, Канада

Лос-Анджелес, США

Богота, Колумбия

Париж, Франция

Вифлеем, Палестина

Бангкок, Таиланд

Москва, Россия