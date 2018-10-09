10 городов с лучшим стрит-артом. Рейтинг TripAdvisor
9 октября, 2018, 17:41
Сайт путешествий Trip Advisor выбрал 10 городов, в которых можно найти интересные уличные рисунки
Рейтинг опубликовали на сайте.
Хоть когда-то уличное искусство считалось вандализмом, сейчас оно приобретает огромные масштабы по всему миру. Уличные художники путешествуют и оставляют свои картины на стенах городов.
Самые интересные из них включили в подборку.
Сан-Паулу, Бразилия
Берлин, Германия
Вальпараисо, Чили
Монреаль, Канада
Лос-Анджелес, США
Богота, Колумбия
Париж, Франция
Вифлеем, Палестина
Бангкок, Таиланд
Москва, Россия
- Напомним, картину британской художницы Дженни Савиль продали за $12,4 млн. Художница установила рекорд и стала самым дорогим среди живущих ныне художников.
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