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Знаменитый футболист "Челси" завершил карьеру


фото: twitter
Легендарный капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри объявил о завершении карьеры

Об этом Терри написал в Instagram.

"После 23-х невероятных лет в качестве футболиста я принял решение, что сейчас правильное время для завершения игровой карьеры. Мне предстоит начать новую главу своей жизни с новыми вызовами", - написал Терри.

Терри выступал за "Челси" с 1998 по 2017 год, после чего провел сезон в составе "Астон Виллы". Защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

  • Ранее о завершении карьеры объявил чемпион мира в составе сборной Италии Альберто Джилардино.
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