Знаменитый футболист "Челси" завершил карьеру
8 октября, 2018, 11:14
Легендарный капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри объявил о завершении карьеры
Об этом Терри написал в Instagram.
"После 23-х невероятных лет в качестве футболиста я принял решение, что сейчас правильное время для завершения игровой карьеры. Мне предстоит начать новую главу своей жизни с новыми вызовами", - написал Терри.
Терри выступал за "Челси" с 1998 по 2017 год, после чего провел сезон в составе "Астон Виллы". Защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.
No defender has netted more goals in Chelsea history than John Terry’s 67... #CaptainLeaderLegend pic.twitter.com/EcBtVVZrbQ— Chelsea FC (@ChelseaFC) 7 октября 2018 г.
- Ранее о завершении карьеры объявил чемпион мира в составе сборной Италии Альберто Джилардино.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика