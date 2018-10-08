Знаменитый футболист "Челси" завершил карьеру

8 октября, 2018, 11:14

Легендарный капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри объявил о завершении карьеры

Об этом Терри написал в Instagram.

"После 23-х невероятных лет в качестве футболиста я принял решение, что сейчас правильное время для завершения игровой карьеры. Мне предстоит начать новую главу своей жизни с новыми вызовами", - написал Терри.

Терри выступал за "Челси" с 1998 по 2017 год, после чего провел сезон в составе "Астон Виллы". Защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

No defender has netted more goals in Chelsea history than John Terry’s 67... #CaptainLeaderLegend pic.twitter.com/EcBtVVZrbQ — Chelsea FC (@ChelseaFC) 7 октября 2018 г.