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Из здания Минсоцполитики эвакуировали более 300 человек из-за задымления

Киевские спасатели эвакуировали более 300 человек из здания Министерства социальной политики Украины из-за задымления в помещении

Об этом в понедельник, 8 октября, сообщил "Информатор".

"На линию спасательных служб поступил вызов о задымлении в помещении по адресу улица Эспланадная, 8/10. Вызов поступил около 17:40. Задымление произошло на 19 этаже. Дым распространился до 14 этажа", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, ремонтно-сварочные работы по демонтажу лифта были приняты за пожар.
Всего на месте работали медики, четыре единицы пожарной техники и три патрульных наряда полиции.

В 18:06 вызову присвоили статус "ложного", информацию о том, что пожара нет - подтвердили. Здание уже открыли на вход и выход. Министерство продолжает работать в обычном режиме.

 

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