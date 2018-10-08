Визит главы Госдепа в Китай начался с "ледяного" приема

8 октября, 2018, 12:38

Встреча ведущих американских и китайских дипломатов в Пекине прошла в ледяной атмосфере

Об этом пишет Reuters.

В понедельник министр иностранных дел США Майк Помпео и министр иностранных дел Китая Ван Й встретились для решения вопросов ухудшение двусторонних отношений.

"В последнее время, когда американская сторона постоянно обостряла торговые препятствия Китая, она также осуществила ряд мероприятий по проблеме Тайваня, которые вредят правам Китая, и безосновательно критиковала внутреннюю и внешнюю политику Китая", - сказал Ван Й на совместном брифинге с Помпео.