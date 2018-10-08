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Визит главы Госдепа в Китай начался с "ледяного" приема

Встреча ведущих американских и китайских дипломатов в Пекине прошла в ледяной атмосфере

Об этом пишет Reuters.

В понедельник министр иностранных дел США Майк Помпео и министр иностранных дел Китая Ван Й встретились для решения вопросов ухудшение двусторонних отношений.

"В последнее время, когда американская сторона постоянно обостряла торговые препятствия Китая, она также осуществила ряд мероприятий по проблеме Тайваня, которые вредят правам Китая, и безосновательно критиковала внутреннюю и внешнюю политику Китая", - сказал Ван Й на совместном брифинге с Помпео.

  • Помпео, который провел встречу в Китае после его разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сказал: "Относительно вопросов, которые вы характеризовали, мы имеем принципиальное несогласие. Мы имеем большое беспокойство по поводу мер, которые предпринимает Китай".
  • Напомним, в конце сентября США ввели санкции против Китая за покупку российских самолетов и ракет.
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